(ANSA) – ROMA, 31 AGO – Sarà la Cina a mettere alla prova domenica prossima, a Padova, la condizione della Nazionale italiana di pallavolo, dopo il periodo di preparazione in Val di Fiemme in vista del Mondiale. Un primo test-match che si ripeterà giovedì 6, a Siena. Tra le due partite saranno resi nomi i nomi dei 14 atleti che prenderanno poi parte al torneo iridato, al via domenica 9 settembre a Roma. “E’ arrivato finalmente il momento di scendere in campo; onestamente sentiamo la mancanza dell’adrenalina della partita e adesso abbiamo la possibilità di disputare due partite di livello che sicuramente ci aiuteranno nella marcia di avvicinamento alla rassegna iridata – ha detto dal ritiro di Pinzolo lo schiacciatore Filippo Lanza -. La preparazione è stata lunga e intensa, ma è normale. La Cina di Lozano è avversaria non semplice, quindi avremo indicazioni importanti. Saranno due buone occasioni per capire a che punto siamo con la preparazione e per regalare al pubblico di Padova una bella serata di volley”, ha aggiunto il veneto.