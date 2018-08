(ANSA) – ROMA, 31 AGO – Ultimo venerdì del mese di agosto contraddistinto su strade e autostrade dai rientri dei vacanzieri verso le principali città d’Italia. Viabilità Italia della Polizia Stradale segnala l’attivazione dell’uscita obbligatoria a Pedaso in direzione sud per i mezzi commerciali superiori alle 7,5 tonnellate e per gli autobus. Per il traffico “leggero” si procede invece in autostrada verso sud: la galleria “Castello di Grottammare”, chiusa dopo l’incendio della settimana scorsa, può essere ora percorsa su una sola corsia. Tale regolazione permarrà fino alle 20 di oggi e sarà di nuovo attiva alle 08 di domani: consentirà a chi proviene dal sud verso Ancona, di circolare libero sulla carreggiata nord dove attualmente si registrano 7 chilometri di coda. Lungo la restante rete autostradale d’Italia Viabilità Italia segnala criticità su diversi tratti, tra cui sulla A4 in direzione Ovest una coda di 10 chilometri tra Portogruaro e San Donà di Piave. Sulla A22 direzione sud si segnala una coda di 8 chilometri tra Carpi e bivio A22/A1. Al Traforo del Monte Bianco direzione Francia, coda in corrispondenza del piazzale italiano verso Chamonix con tempi di attesa di circa un’ora e trenta minuti.(ANSA).