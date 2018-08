(ANSA) – MILANO, 31 AGO – “Abbiamo il nostro Cristiano Ronaldo, il suo nome è Seb”. Al suo debutto a un Gp in veste di ad di Ferrari, Louis Carey Camilleri, ha sottolineato così lo status di fuoriclasse di Vettel, mentre non ha sciolto il nodo sul futuro di Kimi Raikkonen: “Non abbiamo preso una decisione ancora – ha tagliato corto parlando nel paddock a Monza -. Perché serve tanto tempo? Perché non è una decisione facile. La prenderemo quando saremo pronti”. La Ferrari valuta Leclerc? “Non ho più niente da dire, la decisione non è presa”, ha concluso.