(ANSA) – MILANO, 31 AGO – Vietato pasticciare per Gennaro Gattuso che – contro la Roma – conferma il blocco di Napoli, con la sola eccezione di Calhanoglu per Borini. Rinviato anche il debutto di Mattia Caldara, al centro della difesa. Contro i giallorossi giocherà nuovamente Musacchio, al fianco di Romagnoli, nel 4-3-3. Conferme anche per Rodriguez a sinistra e Calabria a destra. A centrocampo Kessie e Bonaventura proteggeranno Biglia, davanti Suso e Calhanoglu cercheranno di innescare Higuain. Novità anche per Eusebio Di Francesco, in cerca di risposte ed intenzionato a varare il 3-4-3. Davanti ad Olsen ci saranno Manolas, Fazio e Marcano. A centrocampo De Rossi e N’Zonzi, alla prima da titolare, agiranno in mezzo, Karsdorp sostituisce l’infortunato Florenzi sulla destra, Kolarov presidierà la fascia mancina. Davanti il tridente sarà composto da Schick, Dzeko e Pastore. A San Siro sono attese circa 60 mila persone. Ci saranno il presidente del Milan Paolo Scaroni e Kaka’.