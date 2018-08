(ANSA) – MILANO, 31 AGO – “Le cose sono esattamente come a Spa, dobbiamo lavorare duro e io spingerò il più possibile, qua abbiamo grande supporto, anche se è casa della Ferrari”. Dopo una giornata di silenzio, Lewis Hamilton conferma che “sarà battaglia” fra Mercedes e Ferrari a Monza alla luce delle prime libere. “Da quando hanno introdotto il nuovo motore, le Ferrari hanno una spinta che arriva da qualche parte. Da dopo il Gp d’Austria, se anche noi facciamo progressi, loro ne fanno di più. E’ una battaglia tecnologica. Oggi è stata una buona giornata, ma la Ferrari è ancora avanti, come nell’ultima gara e noi lavoriamo per capire come recuperare”, ha spiegato l’inglese, terzo nel pomeriggio dietro Vettel e Raikkonen, dopo “una mattinata sprecata” per la pioggia. “Sono rimasto nel box in attesa di capire se uscire, come una mattinata in ufficio senza molto da fare – ha sorriso -. E’ esattamente come a Spa, ci mancano circa due decimi, lavoriamo più duro per spremere altro succo dalla macchina. Speriamo in qualifica”.