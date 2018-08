CARACAS – La gasolina continúa siendo la mayor incógnita que el gobierno nacional mantiene con la población. Se esperaba que el 20 de agosto comenzara a cobrarse a un nuevo precio, junto con la aplicación de la reconversión monetaria, algo que no sucedió. Ya son varias las semanas en las que el presidente Nicolás Maduro ha venido advirtiendo sobre el aumento a “precios internacionales”.

Aun no se ha llegado a conocer cuál sería el nuevo costo de la gasolina. Sin embargo, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Omar Barboza, se adelantó a criticar la medida, solicitando que el aumento no sea tan elevado. En este sentido, aseguró que el Gobierno eligió el peor momento para aumentar la gasolina en el país.

Para el político zuliano, el aumento de la gasolina se debe ir haciendo de forma progresiva y gradual. Indicó que no es ni conveniente, ni oportuno hacer un aumento en un momento en el que el país está pasando por una “gran depresión económica”. Señaló que el combustible no puede ser llevado a precios internacionales cuando el Producto Interno Bruto (PIB) ha bajado 40% en los últimos años.

Aumento de gasolina sin detalles

El presidente Nicolás Maduro anunció que la gasolina modificará su precio el próximo cuatro de septiembre en las zonas fronterizas. Lo que este ha denominado como precio internacional es aún desconocido para todos, ya que el combustible varía de precio en todos los países. Recientemente aseguró que el aumento podría ser superior a esos precios.

En este panorama, el gobierno nacional promovió un censo automotor, para que las personas registren los vehículos, de manera que sigan gozando de un subsidio. Para este registro, las personas debían estar registradas en el Sistema Patria. El presidente aseguró que quienes no porten el carnet representativo de ese sistema, deberán cancelar la gasolina al precio que se oficialice.