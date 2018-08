(ANSA) – ROMA, 31 AGO – Si è concluso senza gol (0-0) l’anticipo della 2/a giornata in Bundesliga, fra l’Hannover 96 e il Borussia Dortmund. I gialloneri, con questo pareggio, si sono portati a 4 punti, in vetta alla classifica, con una lunghezza di vantaggio su sette squadre, compreso il Bayern Monaco campione in carica e impegnato domani alle 18,30 sul campo di Stoccarda. Hannover 96 da solo con 2 punti.