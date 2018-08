CARACAS – El nuevo encargado de negocios de Estados Unidos, James Story, ya se instaló en Venezuela. En su recepción, ofreció unas declaraciones de bajos decibeles en las que aseguró que su misión es fortalecer las relaciones entre ambos países. Además, señaló que luchará por el fortalecimiento de los derechos humanos y que estará “junto al pueblo venezolano”

Story manifestó la importancia de fortalecer la democracia en el país. Manifestó que esta no es un juego y que esta no se puede ganar, que es algo que toma trabajo. Agregó que a las personas les corresponde conservar sus derechos democráticos, y que no pueden quedarse de brazos cruzados cuando se los están robando.