(ANSA) – SHANGHAI, 1 SET – “Credo che tra poco non ci sarà più il problema di convincere su azioni future, ma ci saranno le azioni”, già nelle prossime settimane. “Io vedo in questo mantenimento del rating, come è stato per il rinvio del giudizio da parte di Moody’s, che le agenzie di rating stanno aspettando le azioni del governo”. E’ il commento del ministro dell’Economia Giavanni Tria alla conferma di Ficth del rating BBB sull’Italia, con la revisione dell’outlook da “stabile” a “negativo”. Le agenzie hanno “correttamente sospeso il giudizio”.(ANSA).