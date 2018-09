(ANSA) – ROMA, 01 SET – Il campione olimpico in carica al comando del Dell Championship di golf. Justin Rose con 65 (-6) colpi guida la classifica del secondo dei quattro eventi Play-Off della FedEx Cup, rassegna che mette in palio un montepremi super da 10milioni di dollari. Sul percorso del Tpc Boston, a Norton nel Massachusetts, il britannico è tallonato dallo scozzese Russell Knox e dal messicano Abraham Ancer, entrambi 2/i con 66 (-5). Quarto posto per gli americani Chris Kirk, Beau Hossler, Keegan Bradley e Gary Woodland (67, -4). Chiude la Top 10, tra gli altri, il leader mondiale Dustin Johnson (8/o con 68, -3). Mentre è 16/o Brooks Koepka (69, -2). Con Bryson DeChambeau, leader della FedEx Cup, 33/o (70, -1). Partenza lenta per Rory Mcilroy. Il nordirlandese, al rientro dopo un periodo di stop, al termine del 1° round è solo 42/o (71 par). Stesso score per il campione Masters Patrick Reed e il giapponese Hideki Matsuyama, tra le star del torneo.