(ANSA) – TORINO, 1 SET – Ha aperto oggi il primo Juventus store a Roma, in centro città. Il negozio che vende tutti i prodotti ufficiali del club bianconero si trova in via Nazionale 54a-55. A celebrare l’inaugurazione, mercoledì prossimo ci sarà l’ex attaccante David Trezeguet, presidente delle Juventus Legends e ambasciatore bianconero nel mondo. Nella stessa via Nazionale, numero 195, si trova uno dei tanti Roma store nella Capitale.