(ANSA) – CORTONA (AREZZO), 1 SET – “Sento tanti richiami autorevoli all’unità delle forze progressiste. Lo capisco dinanzi a ciò che sta facendo il governo e all’avanguardia delle destre”. Lo ha dichiarato durante il suo intervento all’incontro nazionale di Area Dem, in corso di svolgimento a Cortona, il coordinatore nazionale di Mdp, deputato di Liberi e Uguali, Roberto Speranza. “Ma – ha proseguito Speranza -, voglio essere chiaro. L’unità ha senso solo se la premessa è il cambiamento. Unirsi per continuare a fare le cose sbagliate che hanno portato al risultato del 4 marzo non avrebbe alcun senso. Sarebbe una sommatoria stanca di gruppi dirigenti sconfitti”.