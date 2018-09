(ANSA) – FROSINONE, 1 SET – Tegola sul Frosinone, l’ennesima. Contro la Lazio non sarà disponibile l’esterno di attacco Campbell, tra l’altro convocato dalla sua nazionale, il Costarica, a causa di un colpo alla caviglia ricevuto in allenamento venerdi. “Sente dolore – ha detto il tecnico Longo in conferenza – e quindi non verrà convocato”. “Non credo al momento di difficoltà della Lazio – ha sottolineato il tecnico giallazzurro – ricordiamo che ha perso contro Napoli e Juventus. Li troveremo molto arrabbiati e che cercheranno di aggredirci subito. Noi dovremo essere pronti a sfruttare gli spazi. Soprattutto dovremo migliorare in attacco”. Longo ha poi parlato del modulo. “Se dovessi mettere in discussione il 3-5-2 dopo due partite dovrei parlare di fallimento. Proseguiamo così ma se necessario sarò il primo a pormi il problema per un cambiamento”. “La Lazio ha grandi attaccanti e noi dovremo lavorare di squadra”.