(ANSA) – GENOVA, 1 SET – Sampdoria all’esordio casalingo domani sera contro il Napoli, la prima dopo la tragedia di Ponte Morandi ma anche dopo il passo falso di Udine. “Giocheremo per noi stessi come squadra ma anche per i nostri tifosi. Sarà la prima in casa dopo il crollo di ponte Morandi. E di fronte avremo una squadra con l’allenatore tra i più vincenti d’Europa che tra l’altro non ho mai battuto”. Così Marco Giampaolo, tecnico della Samp, prima della gara col Napoli: “Scenderemo in campo anche per rispondere alle critiche dopo la partita con l’Udinese. Le motivazioni per giocare questa gara sono molte”. “Il Napoli? Lo rispetto ma quel che mi interessa è fare una grande prestazione contro un avversario quasi impossibile. Giocheremo tutto su quel ‘quasi'”. Molti i dubbi di formazione a partire da Caprari, al rientro dopo lo stop di Udine per squalifica.