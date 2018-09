(ANSA) – ROMA, 1 SET – “Non mi risulta ci siano impegni nuovi dell’Italia rispetto all’Ue, tranne quelli che devono essere contrattati: sul futuro cominceremo a discutere martedì, con la riunione della Lega. E poi vedremo il da farsi”. Claudio Borghi, presidente della Commissione Bilancio della Camera, commenta così le parole del ministro Tria da Shangai. “Nessuno pensa di fare cose strane ma discuteremo come muoverci per il bene dell’economia italiana, e non siamo soli a volerlo”, conclude.