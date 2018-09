(ANSA) – ROMA, 01 SET – Un’anziana è stata trovata morta in strada stamattina a Roma. Dai primi accertamenti effettuati dalla polizia locale sono emersi alcuni elementi che sembrano ricondurre a un investimento con omissione di soccorso. Il corpo è stato trovato in via degli Alberini, in zona Tiburtino III. Sul posto è intervenuta una pattuglia di vigili del Gruppo Tiburtino. La donna era senza documenti e gli agenti sono riusciti rintracciare i familiari attraverso il cellulare che aveva nella borsa. Sulla vicenda sono in corso indagini. Dagli accertamenti medico legali si potrà stabilire con certezza se la causa della morte della 74enne sia stato l’impatto con un veicolo o se, forse a causa di un malore, si trovasse già a terra quando é stata colpita da un mezzo in transito.