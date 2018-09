(ANSA) – MONZA, 1 SET – Si deve accontentare del terzo posto in partenza al Gp d’Italia ma Lewis Hamilton è comunque sorridente alla vigilia. “E’ stata una qualifica fantastica, complimenti a Raikkonen, sapevamo che le Ferrari erano più veloci e che ci voleva qualcosa di speciale sul giro per riprenderli – ha commentato il pilota della Mercedes e leader del Mondiale -. Siamo incredibilmente vicini. Speravamo di dargli filo da torcere, ci siamo riusciti con i primi due tentativi, mi sono divertito molto. C’è stata un’incredibile intensità e così dovrebbe essere sempre”. In questo momento la Mercedes deve lavorare duro come non mai per colmare il gap? “Prima di tutto, lo sto già facendo – ha replicato Hamilton -. E’ bello che ci sia questa battaglia così serrata, ci spinge ad andare oltre, sia noi sia loro. Questo è l’essenza dello sport. Io sto spingendo la macchina più forte che riesco”.