(ANSA) – ASCOLI PICENO, 1 SET – Scritte contro la Cei per l’accoglienza ai migranti della nave Diciotti ad Ascoli Piceno, il cui vescovo Giovanni D’Ercole aveva annunciato per primo la scelta di ospitare i richiedenti asilo. Alle frasi negative nei pressi dei giardini dell’Episcopio hanno risposto altre persone, vergando parole di affetto e solidarietà per il vescovo, la chiesa, il papa e anche sant’Emidio, patrono della città. Mons. D’Ercole ha fatto cancellare tutte le scritte. “Ad Ascoli arriveranno solo due migranti della Diciotti che saranno accolti dal vescovo in casa sua e a suo totale carico” annuncia una nota sulla pagina Facebook della Diocesi, che parla di “polemiche inutili” sottolineando la “generosità di tantissime diocesi italiane”. Sul fronte della solidarietà “concreta e urgente serve l’apporto di tutti”, tanto che il vescovo lancia un appello “in primo luogo ai cristiani e lo estende a ogni persona di buona volontà a qualsiasi ideologia o filosofia di vita appartenga. Tutti abbiamo bisogno di tutti”.