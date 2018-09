(ANSA) – ROMA, 1 SET – Sei medaglie, una d’oro, quattro d’argento e una di bronzo. E’ questo il bottino dell’Italia ai Campionati Europei di tiro con l’arco a Legnica, in Polonia, che collocano l’Italia al terzo posto nel medagliere, dove primeggia la Russia (3 ori, 1 argento, 1 bronzo). La copertina è per il Mixed Team dell’arco olimpico composto da Vanessa Landi e Mauro Nespoli che batte la Francia 6-0 e sale sul tetto d’Europa continuando l’ottima tradizione azzurra nella specialità. E’ la prima medaglia sul campo per il commissario tecnico azzurro Mauro Berruto, ex ct dell’Italvolley, che ha seguito per la prima volta i due arcieri in qualità di allenatore. La sfida finale è senza storia, la coppia Landi-Nespoli vince tutti i parziali 34-32, 38-35 e 37-35. Per l’Italia è il 3/o titolo continentale nella specialità dopo i successi di Natalia Valeeva e Marco Galiazzo nel 2010 e di Natalia Valeeva e Mauro Nespoli nel 2012. E bisogna notare che,in occasione di Tokyo 2020, questa gara sarà presente per la prima volta alle Olimpiadi.