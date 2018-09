(ANSA) – ROMA, 1 SET – Il team azzurro Nacra 17 Under 23 (catamarano olimpico a equipaggio misto), formato da Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei (Compagnia della Vela Roma-Compagnia della vela Ventotene) vince l’oro ai Mondiali di Marsiglia, dopo essere stati sempre in testa. È un’annata fantastica per la Nacra 17 italiana, capace di vincere i 3 maggiori titoli: dopo gli ori Mondiali ed Europei di Ruggero Tita e Caterina Banti, la medaglia giovanile di Ugolini-Giubilei. Dopo le 11 regate disputate dalla classe 49er, il mondiale giovanile va agli irlandesi Robert Dickson e Sean Waddilove. Chiudono il Mondiale in 11/a posizione Edoardo Campoli e Lorenzo Cianchi. Nessuna regata oggi per i 49er FX per i quali le medaglie si assegnano sulla classifica di ieri. Vincono l’oro gli austriaci Keanu Prettner-Niklas Haberl. Nona posizione finale (sesta tra le ragazze) per le azzurre Carlotta Omari e Matilda Distefano, 11/a (settima) per Alexandra Stalder e Silvia Speri, 18/a (12/a) per Maria Pasquali Coluzzi e Giorgia Bertuzzi.