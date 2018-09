(ANSA) – MOABI REGIONAL PARK (CALIFORNIA), 2 SET – Due persone risultano disperse e altre 13 sono rimaste ferite ieri in seguito allo scontro frontale tra due imbarcazioni sul fiume Colorado al confine con l’Arizona: lo hanno reso noto le autorità dello Stato. L’incidente è avvenuto nel Moabi Regional Park, un parco molto frequentato da turisti e residenti a circa 467 km e est di Los Angeles. Ieri, in particolare, il parco ed il tratto di fiume in cui è avvenuto l’incidente erano particolarmente affollati in seguito al ponte del Labor Day. Il portavoce dei vigili del fuoco della Contea di San Bernardino, Eric Sherwin, ha detto che una persona è rimasta ferita gravemente ed è stata ricoverata in un ospedale di Las Vegas, altre sette hanno riportato ferite minori ma sono comunque state ricoverate e le rimanenti cinque hanno avuto bisogno solo di cure mediche sul posto.