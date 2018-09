(ANSA) – ROMA, 2 SET – “È il migliore della storia. Nessuno ha fatto quello che ha fatto Messi. Spero giochi per altri 20 anni. Quelli che come me amano il calcio vorremmo vederlo per molti anni”. Ronaldinho non ha dubbi e incorona Leo Messi, in un’intervista al quotidiano Sport. Il brasiliano, che fra l’altro è un ex mai dimenticato al Camp Nou, ha anche parlato del confronto Messi-Ronaldo. “Per me non è questione di quale dei due sia più completo, ma di gusti – aggiunge -. Mi piace guardare lo stile di gioco di Messi. Cristiano è invece molto completo”. Ronaldinho non nasconde di avere un debole per Coutinho. “Ci sono giocatori con i quali ho avuto modo di giocare, altri con i quali mi sarebbe piaciuto: Coutinho è uno di questi”. Ronaldinho è convinto che, proprio Coutinho, sia la chiave del Barcellona per tornare re d’Europa. “Penso che quest’anno ci sia la squadra per vincere la Champions – spiega -. Penso che il Barca abbia puntato su giocatori di qualità, che aiuteranno molto: vedo i blaugrana molto forti in questa stagione”.