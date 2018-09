(ANSA) – MONZA, 2 SET – Il nuovo ad di Fca, Michael Manley, è a Monza dove nel pomeriggio andrà in scena il Gp d’Italia di F1, con le due Ferrari in prima fila. Al suo arrivo nell’autodromo, il manager ha raggiunto John Elkann, presidente di Ferrari ed Fca, nell’hospitality dell’Alfa Romeo-Sauber. In precedenza Elkann, assieme al nuovo ad di Ferrari, Louis Camilleri, negli uffici della scuderia di Maranello ha incontrato i due piloti della Rossa, Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel, nonché per circa 40′ Chase Carey, presidente e Ceo di F1, e Jean Todt, presidente della Fia.