(ANSA) – ROMA, 2 SET – Migliaia di russi sono nuovamente scesi in piazza in tutto il Paese per protestare contro il contestato piano del governo per alzare l’età pensionabile. Svariate migliaia di persone si sono radunate nel centro di Mosca per una manifestazione organizzata dal Partito Comunista. Un’altra protesta, organizzata sempre a Mosca dal partito Russia Giusta ha attirato circa 1.500 persone. Altre manifestazioni sono state segnalate in almeno una decina di città in tutto il Paese, tra cui Vladivostok, Simferopol, Barnaul e Novosibirsk. Nessun arresto è stato segnalato al momento. La riforma era stata introdotta a giugno e ha superato la prima lettura nella camera bassa del parlamento. Il gradimento del presidente Vladimir Putin nei sondaggi è da allora calato notevolmente. In un insolito appello televisivo alla nazione, Putin ha concesso la settimana scorsa un ammorbidimento della riforma ma solo per le donne, la cui età pensionabile sarà aumentata a 60 anni anziché ai 63 proposti inizialmente.