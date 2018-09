(ANSA) – WASHINGTON, 2 SET – L’ultimo viaggio per il senatore John McCain, scomparso lo scorso 25 agosto, verso l’Accademia Navale di Annapolis in Maryland, che lui stesso aveva frequentato e dove lo stesso politico americano ha espresso la volonta’ di venire sepolto. E l’ultimo saluto -in corso- avviene in forma strettamente privata, nella cappella dell’Accademia, alla presenza della famiglia e di pochi amici. Tra questi pero’ i compagni di corso di McCain all’Accademia, la classe del 1958.