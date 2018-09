(ANSA) – TOKYO, 3 SET – Crescono al ritmo più rapido in oltre dieci anni le spese in conto capitale delle aziende giapponesi, evidenziando la nuova fase di espansione dell’economia dopo la temporanea frenata registrata a inizio anno. Secondo il ministero delle Finanze, nel periodo da aprile a giugno gli investimenti aziendali hanno segnato un progresso del 12,8%: si tratta dal quarto aumento consecutivo su base trimestrale, e il più sostenuto a partire dai primi tre mesi del 2007. A trainare la crescita sono state le imprese di semiconduttori e di accessori per il mercato auto, oltre alle utilities nel settore energetico. Le ultime rilevazioni del governo contribuiranno alla revisione finale del Pil del secondo trimestre del 2018, i cui dati saranno rilasciati il prossimo 10 settembre. Il dato preliminare per la terza economia mondiale, aveva mostrato un salto congiunturale dello 0,5%, dopo una contrazione dello 0,2%, e una annualizzata rivista al rialzo dello 0,9%. (ANSA).