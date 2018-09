(ANSA) – BARI, 3 SET – Da oggi sono in servizio nell’ex sezione distaccata di Modugno cancellieri e giudici del Tribunale penale di Bari che hanno lasciato il Palagiustizia di via Nazariantz dichiarato inagibile per rischio crollo. Da oggi un bus della Polizia penitenziaria porterà il personale a Modugno dove lavoreranno 53 cancellieri e 15 giudici alcuni dei quali, però, fino al 30 settembre allocati provvisoriamente ancora in piazza De Nicola dove si stanno svolgendo le udienze urgenti con detenuti. “Tra tante difficoltà il personale sta rispondendo in maniera egregia”, dice il dirigente amministrativo del Tribunale, Carlo Livio Dello Russo, spiegando che “per il momento in questa sede i cancellieri saranno impegnati a sistemare gli armadi e i fascicoli che sono stati trasferiti da via Nazariantz”. Per quanto riguarda la Procura, i cancellieri sono stati trasferiti nel palazzo di via Brigata Regina, mentre i magistrati per il momento restano in via Nazariantz, non avendo riposto all’invito del Ministero di lasciare l’immobile.