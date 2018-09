(ANSA) – ROMA, 3 SET – Dopo Rafa Nadal e Dominic Thiem, anche Juan Martin Del Potro e John Isner approdano nei quarti di finale degli Us Open di Tennis. L’argentino prosegue la propria marcia e travolge il croato Borna Coric, con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-1. Dopo avere chiuso il primo set al decimo game, l’argentino ha allungato il passo e si è imposto senza problemi. Ha sofferto di più John Isner, che alla fine è riuscito a imporsi sul canadese Milos Raonic per 3-6, 6-3, 6-4, 3-6, 6-2. Oggi gli altri ottavi della parte bassa del tabellone: di giorno Novak Djokovic affronta il portoghese Joao Sousa e in notturna Roger Federer sfiderà l’australiano John Millman, quindi Nishikori-Kohlschreiber e Cilic-Goffin.