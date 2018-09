(ANSA) – ROMA, 3 SET – Ascolti record per il ritorno della formula uno su Rai 1. La lunga diretta del gran premio d’Italia, dalle 14 alle 17.15, ha fatto registrare 9.711.000 spettatori unici. La media della telecronaca della corsa è stata di 5.503.000 spettatori con uno share medio del 34,81 per cento. L’attesa per la prova delle Ferrari di Raikkonen e Vettel schierate in prima fila, è stata accompagnata, dalle 14 alle 15.05, da una media di 3.862.000 con uno share del 24.86.