(ANSA) – MILANO, 03 SET – Questo pomeriggio, nella sede del Comune di Milano, il sindaco Giuseppe Sala si confronterà sulla strategia della città per la candidatura ad ospitare le Olimpiadi invernali del 2026 con i capigruppo delle diverse forze politiche. La convocazione a Roma da parte di Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio che segue il dossier, “non c’è stata, siamo in attesa di essere convocati – ha spiegato a margine della commemorazione per il 36mo anniversario dalla morte del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa -. Il vertice di Roma spero avvenga a brevissimo”. Il confronto di oggi partirà dalla delibera che il Consiglio comunale aveva approvato quest’ estate: “Chiederò conferma ai capigruppo della volontà o meno di rispettare la delibera che parla o di una candidatura di Milano o di una candidatura condivisa con Milano capofila”, ha precisato Sala. “Il mio punto di vista è ribadire l’utilità per tutti, non solo per Milano, di essere capofila”.