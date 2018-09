(ANSA) – ROMA, 3 SET – La Fifa ha annunciato i nomi dei candidati ai The best Fifa football awards 2018, i primi che l’organismo assegna annualmente e che verranno consegnati il 24 settembre a Londra: clamorosa l’esclusione di Neymar e Messi nella corsa per il titolo di miglior calciatore. Il titolo sarà un affare fra il portoghese Cristiano Ronaldo, il croato Luka Modric e l’egiziano Mohammed Salah, protagonisti in competizioni diverse. Per quanto riguarda l’allenatore, invece, i tre candidati sono il croato Zlatko Dalic, che gareggerà contro i francesi Zinedine Zidane e Didier Deschamps. Curiosità intorno al Puskas award, che viene assegnato all’autore del gol più bello: i candidati sono Bale, Cheryshev, Christodopoulos, Ronaldo, De Arrascaeta, McGree, Messi, Pavard, Quaresma e Salah. Per il miglior portiere saranno in lizza Courtois, Lloris e Schmeichel; per il Best Fifa women’s play (miglior calciatrice), invece, tre ‘regine’ del calibro di Ada Hegerberg, Dzsenifer Maroszan e Marta.