(ANSA) – BUENOS AIRES, 3 SET – Il presidente argentino Mauricio Macri ha annunciato che per superare il “grave momento che stiamo attraversando” e per perseguire l’obiettivo di “non spendere più di quello che abbiamo”, “chiederemo uno sforzo a quelli che più hanno”, con una tassa sulle esportazioni, e “ridurremo la squadra di governo”. So, ha sottolineato, che “una tassa sulle esportazioni è una cosa cattiva, ma abbiamo bisogno in questo momento di un sacrificio che chi ha deve fare”. “Con questa misura, con un governo ridotto e agile, con la lotta alla corruzione e con il nuovo accordo che stiamo negoziando con il Fondo monetario internazionale – ha ancora detto – riusciremo a costruire il Paese che tutti desideriamo”. Il fallimento dell’Argentina, ha infine sostenuto, “è che uno dei Paesi potenzialmente più ricchi del mondo, abbia un terzo della popolazione in condizione di povertà”.