(ANSA) – FIRENZE, 3 SET – “Da Belotti mi aspetto che torni quello di un anno fa, quello che faceva tanti gol prima dei vari stop per infortunio. Balotelli? E’ tornato a giocare dopo tre turni di squalifica, non sarà al 100%, ma credo stia abbastanza bene. Se è dimagrito? 8-9 grammi…”. Così un sorridente Roberto Mancini, parlando degli attaccanti nel primo giorno di raduno a Coverciano. “Spero che torni a giocare con continuità anche Zaza”, ha aggiunto il ct azzurro, soffermandosi poi sul reparto di centrocampo in cui mancherà ancora Verratti (“spero di chiamarlo alla prossima, può essere molto utile”), ma in cui si rivede Benassi, tre gol finora coi viola: “Lo seguiamo da tempo e comunque ha giocato in tutte le rappresentative nazionali. Bernardeschi? Non escludo di impiegarlo anche a centrocampo, dove abbiamo adesso qualche difficoltà per lo scarso impiego dei vari Pellegrini, Cristante, Gagliardini e non solo”. Sotto osservazione Berardi e Pellegri, sottoposti ad accertamenti.