(ANSA) – MILANO, 3 SET – Sono Roberto Gagliardini, Dalbert e Joao Mario i tre giocatori che l’Inter lascerà fuori dalla lista per la prossima Champions League. Una notizia che circolava già da alcune settimane e che è stata confermata da alcuni fonti della società nerazzurra. I componenti della lista saranno ufficializzati nelle prossime ore, dopo il definitivo ok anche da parte dell’Uefa. Luciano Spalletti avrà così a disposizione una rosa di 20 giocatori da poter schierare in coppa: un numero ridotto rispetto agli abituali 25, per motivi legati al fair-play finanziario.