(ANSA-AP) – ROMA, 3 SET – Il nuovo Alto commissario per i diritti umani dell’Onu, Michelle Bachelet, ha definito “una parodia della giustizia” la sentenza con la quale una Corte birmana ha condannato oggi a sette anni di reclusione due giornalisti della Reuter. I due, Wa Lone e Kyaw Soe Oo, erano stati arrestati mentre conducevano un’inchiesta su un massacro di Rohingya nella provincia settentrionale di Rakhine e sono stati riconosciuti colpevoli di possesso illegale di documenti riservati. La Bachelet, ex presidente cilena per la quale oggi è il primo giorno in carica come commissario dell’Onu, si è detta “scioccata” per la sentenza e ha chiesto alle autorità birmane di rilasciare i due reporter “il più presto possibile, immediatamente”.