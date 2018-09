(ANSA) – GENOVA, 3 SET – Le indicazioni del Politecnico sui sensori per consentire lo studio di stabilità del viadotto Polcevera erano stati inseriti nel progetto che venne sottoposto a approvazione del Mit il 31 ottobre 2017, progetto che sarebbe stato approvato l’11 giugno 2018. Lo afferma la Autostrade in una nota. “Il parere integrale del Politecnico – conclude la nota -, fu inserito nella documentazione del progetto trasmessa al Mit per approvazione e al Provveditorato di Genova. Nessuno ravvisò elementi di urgenza da segnalare ad Autostrade”.