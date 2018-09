(ANSA) – ROMA, 3 SET – Hanno tentato di fare il bagno nella Fontana di Trevi e sono stati fermati. UNo di loro è stato anche denunciato dalla Polizia Locale. I due, un italiano di 34 anni ed un coetaneo di nazionalità peruviana, si trovavano insieme quando la scorsa notte hanno tentato di fare il loro ingresso nella fontana monumentale. L’intervento degli agenti ha posto fine al loro intento, riuscendo a bloccare subito il trentaquattrenne peruviano un attimo prima che seguisse il suo amico, il quale aveva appena messo i piedi all’interno della vasca. Entrambi trovati senza documenti, sono stati condotti presso il vicino Comando di via della Greca. Nel corso delle procedure di identificazione, il cittadino italiano ha iniziato ad asserire una serie di dichiarazioni fuorvianti sulla propria identità, fornendo false generalità. Per questo motivo, oltre alla sanzione prevista di 450 euro per il bagno in fontana, l’uomo è stato denunciato.