ROMA. – Candidatura in pole position per l’area vitivinicola campana del Sannio a “Città Europea del Vino 2019”. E’ infatti il beneventano con i comuni di Castelvenere, Guardia Sanframondi, Sant’Agata dei Goti, Solopaca e Torrecuso la sola e unica zona italiana avanzata e sostenuta in maniera unitaria dall’associazione nazionale Città del Vino per ottenere il riconoscimento di capitale della cultura enologica del vecchio continente da parte della Rete europea delle Città del Vino (Recevin).

L’annuncio dell’avvio dell’iter utile alla presentazione della candidatura per fine settembre con esito nella prima decade di ottobre da parte della Recevin (11 associazioni nazionali presenti in Germania, Austria, Bulgaria, Slovenia, Spagna, Francia, Grecia, Ungheria, Italia, Portogallo e Serbia) è stato annunciato in occasione della rassegna enologica del Taburno “VinEstate” nell’ambito del convegno “Verso la Città Europea del Vino – Una grande opportunità per le vigne del Sannio”.

Conferma dell’apertura del cantiere finalizzato ad ottenere il riconoscimento del territorio del Sannio rappresentante circa il 40% dell’intera produzione viticola dell’intera regione arriva anche da Marco Razzano, membro del consiglio di amministrazione della rete Recevin e assessore alle Attività produttive di Sant’Agata dei Goti, Comune interessato dal progetto.

“Stiamo lavorando – dice Razzano – a un piano finalizzato a specificare quali e quante attività intendano lavorare allo sviluppo e alla valorizzazione del patrimonio vitivinicolo ed enogastronomico locale per determinare il programma da presentare all’attenzione della Recevin”.

“La candidatura unitaria dell’Italia – ricorda inoltre l’assessore – è stata avanzata dal Belpaese perché per il 2019 spettava all’Italia proporla, come da accordi Recevin che prevedono candidature a turno e annuale dei Paesi aderenti”. Il riconoscimento “Città Europea del Vino 2019”, assegnato con la finalità di mettere al centro dell’attenzione dell’Europa la cultura, l’identità, i paesaggi e i territori del vino, ha premiato negli scorsi anni la città di Palmela (Portogallo, 2012), Marsala (Italia, 2013), Jerez de La Frontera (Spagna, 2014), Resguengos de Monsaraz (Portogallo, 2015), Valdobbiadene-Conegliano (Italia, 2016), Cambados in Galizia (Spagna, 2017), Torres Vedras/Alenquer e Rethimnos (rispettivamente Portogallo e Grecia, 2018).

