(ANSA) – BRESCIA, 3 SET – Un fulmine si è abbattuto sulla tettoia di un ‘punto acqua’ comunale a Castegnato, nel Bresciano, mentre alla fontanella pubblica c’erano due ragazzini. I due, di 15 e 16 anni, sono caduti a terra a causa della violenza del fulmine e sono rimasti leggermente feriti. Molto più forte lo choc per quando accaduto. Entrambi sono stati trasportati in ospedale per un controllo.