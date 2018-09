SAN PAOLO.- Corto circuito o lanterna volante: queste le due ipotesi che sono esaminate al momento nell’inchiesta sull’origine del violento incendio che ha distrutto il Museo Nazionale del Brasile a Rio. Lo ha riferito il ministro brasiliano per la Cultura, Sergio Sà Leitao. “Queste sono le due ipotesi che mi hanno trasmesso i responsabili dell’inchiesta”, ha detto Sa Leitao ai cronisti, pur puntualizzando che “ovviamente tutto questo è ancora da verificare”.

Vari testimoni citati dalla stampa locale hanno indicato che l’incendio nel Palazzo di San Cristoforo – la struttura ottocentesca che albergava le collezioni del museo – è iniziato dal tetto, il che darebbe credito all’ipotesi della lanterna volante.

Queste piccole mongolfiere di carta – note in Brasile anche come palloni di San Giovanni, giacché molto comuni nelle “festas juninas”, dedicate al Battista – sono proibite a Rio e in varie altre città del paese: il loro uso è considerato un reato contro l’ambiente, appunto a causa del pericolo d’incendio.