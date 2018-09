(ANSA) – ROMA, 3 SET – “Il suo trasferimento mi ha sorpreso, non me lo immaginavo via dal Madrid e tantomeno che potesse andare alla Juve, perché si era detto di molte squadre, ma la Juve era uno di quelle di cui non si parlava. La verità è che sono stato molto sorpreso, comunque si tratta di una squadra forte”. Per la prima volta, Lionel Messi parla del passaggio del suo rivale Cristiano Ronaldo dal Real alla Juventus. La Pulce è ospite di Catalunya Radio, e aggiunge che “senza Cristiano il Real Madrid sarà meno forte. Invece la Juventus diventa una chiara favorita per vincere la Champions, perché già aveva un organico molto buono e in più ha aggiunto Cristiano”. Ma è ovvio che anche il Barcellona, rivale dell’Inter nei gironi della prima fase, punta alla Coppa. “Dobbiamo vincerla di nuovo – dice Messi -. Veniamo da 3 anni in cui siamo sempre stati eliminati nei quarti di finale, e l’ultima volta (contro la Roma n.d.r.) è stata forse la peggiore, visto com’era finita all’andata e che al ritorno non siamo mai stati in partita”.