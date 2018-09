(ANSA) – CARACAS, 4 SET – Sei persone sono morte ieri in Venezuela in un incidente aereo avvenuto nello Stato di Bolivar, in prossimità del Salto Angel, da cui discende la cascata più alta del mondo in un solo salto, di quasi un chilometro. Il ministro dell’Interno venezuelano Luis Riverol ha precisato attraverso il suo account Twitter che “i nostri organismi di ricerca e salvataggio sono stati attivati nel settore conosciuto conme Paso de los Bandidos, vicino a Canaima, e stanno lavorando per recuperare i cadaveri delle vittime”. Il ministro ha infine detto che l’aereo, un Cessna 206 ha perso il contatto con la torre di controllo dopo aver comunicato di voler tentare un atterraggio di fortuna nel territorio della comunità indigena Uruyen.