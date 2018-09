(ANSA) – BUENOS AIRES, 4 SET – Oltre 1.600 balene sono state censite durante lo scorso fine settimana al largo delle coste della provincia argentina di Chubut e in particolare nella zona della Penisola di Valdés. Il rilevamento, riferisce il quotidiano Clarin, è stato fatto in aereo dal Centro nazionale patagonico (Cenpap) che meno di un mese fa ne aveva localizzate 1.079, fra balene e balenotteri. Secondo il Cenpap si tratta della più alta presenza rilevata dal 1999, anno in cui è cominciata la registrazione sistematica dei cetacei. Il biologo Mariano Coscarella ha osservato al riguardo che “impressiona l’alto numero di nuovi nati, di cui 17 sono bianchi”. Infatti, la particolarità dell’attuale rilevamento è ch dei 1.605 esemplari individuati, 720 (ossia il 44%) sono ‘cuccioli’, accompagnati dalle madri. La presenza delle balene è una delle attrazioni turistiche più gettonate dell’Argentina meridionale che riguarda circa 100.000 visitatori che si spingono fino alla Penisola di Valdés fra maggio e metà dicembre.