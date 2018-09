(ANSA) – BOLOGNA, 4 SET – “L’impegno a combattere gli abusi sui minori e sulle persone vulnerabili, sia di potere che sulla coscienza che sessuali, da parte di chierici o di laici nella Chiesa, nella società e nelle famiglie, ci deve vedere uniti”. Lo scrivono, in un ‘messaggio al popolo di Dio delle Chiese dell’Emilia-Romagna’, i vescovi della Regione, riprendendo la lettera di papa Francesco: “nessuno deve essere coperto o giustificato, il bene dei minori e dei più deboli deve stare sopra a tutto”. “Le sofferenze delle vittime – scrivono i vescovi – che non si cancelleranno, siano condivise e non si ripetano. Perché il male non sia più nascosto ma opportunamente denunciato”. Le diocesi emiliano-romagnole hanno predisposto un percorso di formazione per persone (quasi tutti laici) che potranno essere “referenti e promotori dei cammini diocesani di formazione e prevenzione per la tutela dei minori”. (ANSA).