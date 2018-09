(ANSA) – ROMA, 4 SET – Dopo Serena Williams, Karolina Pliskova, la campionessa in carica Sloane Stephens ed Anastasija Sevastova, anche Madison Keys, finalista dodici mesi fa, Naomi Osaka, Lesia Tsurenko e Carla Suarez Navarro, che ha eliminato Maria Sharapoova, hanno staccato il pass per i quarti di finale degli Us Open, ultimo torneo dello Slam di questo 2018 in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows, a New York. Navarro, numero 24 Wta e 30esima testa di serie, si è fatta un bel regalo di compleanno – oggi festeggia trent’anni – centrando per la seconda volta in carriera i quarti sul cemento newyorkese (era già accaduto nel 2013). E lo ha fatto battendo per 6-4 6-3, in appena un’ora e mezza di gioco, la russa Maria Sharapova numero 22 Wta e 22esima testa di serie, sconfitta solo per la seconda volta in sei confronti.