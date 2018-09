(ANSA) – TORINO, 4 SET – È durata oltre un’ora in tribunale a Torino l’udienza dedicata alla discussione delle opposizioni alle richieste di archiviazione presentate dalla procura nel procedimento per i fatti di Piazza San Carlo. La decisione del gip Irene Gallesio è attesa nelle prossime settimane. In aula i pubblici ministeri Antonio Rinaudo e Vincenzo Pacileo hanno ribadito la loro volontà di archiviare 7 posizioni, fra cui quella del prefetto Renato Saccone; per l’altra quindicina di indagati invece è già stato chiesto il rinvio a giudizio e l’udienza preliminare si terrà a ottobre. Il ricorso dell’Unione Nazionale Consumatori, alla quale si sono rivolte alcune decine di persone rimaste ferite nelle ondate di panico che si scatenarono tra gli spettatori durante la proiezione su maxischermo della finale Champions tra Juventus e Real Madrid, è concentrato sull’attività dei componenti della commissione provinciale di vigilanza che in vista della serata evento del 3 giugno 2017 svolsero un sopralluogo nella piazza.(ANSA).