(ANSA) – ROMA, 04 SET – Mercoledì 7 novembre il presidente del Cio, Thomas Bach, sarà a Roma in occasione della serata per celebrare l’uscita di Mario Pescante da membro Cio. Lo ha annunciato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, alla conferenza seguita alla Giunta nazionale di oggi. “Sarà anche l’occasione per parlare della candidatura olimpica – ha anticipato Malagò – e lo stesso Bach mi ha chiesto di organizzare un incontro con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e con il Sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti”.