(ANSA) – PARIGI, 4 SET – Un gruppo di turisti russi in arrivo da Nizza, in Costa Azzurra, all’aeroporto parigino di Le Bourget, è stato vittima di una spettacolare rapina, ieri sera, su una bretella d’accesso all’autostrada A1. Il bottino, riferiscono fonti vicine all’inchiesta citate da Europe 1, ammonta a diverse centinaia di migliaia di euro tra gioielli e abiti di lusso. La Mercedes che trasportava i turisti russi in provenienza da Le Bourget, lo scalo su cui viaggiano soprattutto gli aerei di Stato e i jet privati dei mega-milionari, è stata improvvisamente bloccata in autostrada, speronata dal veicolo in cui si trovavano i quattro rapinatori incappucciati. Una volta fermi sul ciglio della strada, questi hanno alleggerito i russi di diverse valigie, un telefono cellulare e una borsa. A Parigi, questo genere di operazioni sulle auto di grossa cilindrata in arrivo dagli aeroporti, spesso imbottigliate negli ingorghi, sono ormai un classico della cronaca locale.