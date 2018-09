(ANSA-AP) – ROMA, 4 SET – Il Real Madrid giocherà la semifinale del Mondiale per club contro i messicani del Guadalajara o contro i campioni d’Asia, ancora non noti. E’ questo il verdetto di sorteggi a Zurigo, presso la sede della Fifa, dove è stato stilato il calendario del prossimo Mondiale per Club che si disputerà dal 12 al 22 dicembre negli Emirati Arabi. Delle sette partecipanti, solo quattro si conoscono già: il Real Madrid campione d’Europa (reduce da due successi consecutivi in questa competizione), il Guadalajara campione CONCACAF, il Team Wellington campione d’Oceania e l’Al-Ain, vincitore dell’ultimo campionato degli Emirati Arabi, Paese ospitante. L’altra semifinale sarà tra i vincitori della Copa Libertadores e una tra i campioni d’Africa e la vincente del primo turno tra l’Al-Ain e il Team Wellington. Da determinare ancora i rappresentanti africani, gli asiatici e i sudamericani.