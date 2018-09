(ANSA) – ROMA, 04 SET – La Congestion Charge di Londra o l’Area C di Milano. Sono i modelli a cui si è ispirato il Campidoglio a 5 Stelle nel proporre anche per Roma l’istituzione a partire dal 2020 di un pedaggio veicolare per accedere ad un’area semi-centrale della città, coincidente con l’anello ferroviario: ovvero tutto il I municipio e parte del II e del XII, per un’area che comprende oltre al centro storico anche la zona di San Pietro, i quartieri Prati, Africano, San Giovanni, parte dell’Ostiense e Gianicolense. Il pedaggio non interesserà il Gra. Proprio oggi pomeriggio, alla ripresa dell’attività consiliare dopo la pausa estiva, la delibera con le “linee guida in materia di pedaggio veicolare” sarà all’ordine del giorno dei lavori d’Aula.